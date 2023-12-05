В центре Млечного Пути обнаружили внегалактический объект

Астрономы обнаружили звезду рядом со сверхмассивной черной дырой в центре Млечного Пути, которая изначально возникла за пределами галактики. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the Japan Academy, Series B, объект внегалактического происхождения впервые был найден в окрестностях черной дыры Стрельца А*.

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Известно, что рядом со Стрельцом А* находится множество звезд, которые не могли возникнуть в местной экстремальной среде, поэтому они должны были сформироваться где-то еще, а затем мигрировать к черной дыре. Результаты наблюдений международной группы ученых, возглавляемой астрономами Педагогического университета Мияги (Япония), показали, что некоторые звезды могли прилететь из гораздо более удаленных областей космоса, чем предполагалось ранее.

Исследования проводились с помощью телескопа Subaru в течение восьми лет. Целью стала звезда S0-6, расположенная в 0,04 светового года от сверхмассивной черной дыры. Ее возраст составил около 10 миллиардов лет, а химический состав был аналогичен составу звезд в карликовых галактиках-спутниках Млечного Пути, таких как Малое Магелланово Облако или карликовая неправильная галактика Стрелец.