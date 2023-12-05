Последнее десятилетие официально признали самым жарким в истории

Период с 2011 по 2020 годы стал самым теплым за всю историю наблюдений, заявили эксперты Всемирной метеорологической организации. Рекордные температуры наблюдались как на суше, так и в океане.

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Средняя температура за это десятилетие превысила доиндустриальные показатели на 1,10 градус Цельсия. В результате потепления в полярных и высокогорных регионах планеты началась «глубокая трансформация» – там наблюдается ускоренное таяние ледяного покрова.

Эксперты ВМО указали, что, начиная с 1990-х годов, каждое десятилетие становится жарче предыдущего. В настоящее время человечество «проигрывает гонку за спасение ледников».

Все больше стран заявляют о рекордно высоких температурах. Океан также быстро нагревается, а скорость повышения уровня моря почти удвоилась менее чем за одно поколение.

Самыми жаркими годами прошлого десятилетия стали 2016 и 2020. Шесть лет подряд, с 2015 по 2020 год, были самыми теплыми за всю историю наблюдений в мире. Ученые подчеркнули, что пока не замечают тенденции к снижению температур.

Ледники Земли в настоящее время истончаются на метр в год – это беспрецедентный показатель. Антарктический ледяной щит потерял на 75% больше льда, чем в период с 2001 по 2010 годы. Таяние Гренландского щита повысило уровень моря на 4,5 мм – в 2001-2010 годах этот показатель составлял 2,9 мм.

Эксперты заявили, что воды океана не только нагреваются, но и становятся более кислыми. Также возрастает риск экстремальных погодных явлений, таких как засухи, аномальная жара, наводнения и тропические циклоны, указано на сайте ВМО.