Почки дерева проросли после 1000 лет «сна»

Гигантская секвойя, или Секвойядендрон — это исполинские деревья, существовавшие еще во времена динозавров. Сейчас сохранилось около 30 рощ в горах Калифорнии (США). Старейшей на данный момент секвойе 3200 лет. Как и у динозавров, у секвой очень толстая «шкура», которую не может прожечь пожар, а высота деревьев такая, что огонь обычно не достает до веток.

© Unsplash

Но в 2020 году в Калифорнии прошел настолько сильный пожар, что огромные языки пламени просто «слизнули» хвою со 100-метровых гигантов, лишив их инструмента для фотосинтеза, а значит, для получения жизненно необходимых веществ. Некоторые из них погибли, а другие оказались в очень тяжелом состоянии. Однако на следующий год деревья дали новые побеги, и это послужило поводом для научных исследований. О результатах этой работы рассказали портал Science и журнал Nature Plants.

Видео дня

По образцам, взятым после пожара, ученые выяснили, что на момент катастрофы в стволах секвой в коконах наподобие бутонов находилось множество почек, развитие которых замерло. Кора, толщина которой достигает 30 см и богата дубильными веществами, защитила их от гибели, а экстремальная ситуация пробудила — поэтому через несколько месяцев после полной потери хвои секвойи обзавелись новыми ростками.

Анализ показал, что некоторые из почек выжидали своего часа целую 1000 лет.

«Насколько мне известно, это самые старые из зарегистрированных [проросших почек]», — говорит Дрю Пельтье, экофизиолог деревьев из Университета Северной Аризоны.

Однако, перед учеными стоял и другой вопрос: как деревья выжили и откуда взяли ресурсы на новые ростки, если их хвоя уничтожена? Ведь только в процессе фотосинтеза они могли создать сахара и другие углеводы, которые обеспечивают энергию, необходимую для роста и восстановления тканей.