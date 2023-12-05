ЦРУ заподозрили в изучении пришельцев

Анонимные источники сообщили, что в ЦРУ на протяжении 20 лет занимались изучением пришельцев. Об этом сообщает The Daily Mail.

Как говорится в издании, основная роль по исследованию данных, свидетельствующих в пользу существования инопланетной жизни, а также сбору была переложена на так называемый Офис глобального доступа. Он относится к Директорату по науке и технике ЦРУ, которая занимается организацией тайной доставки и эвакуации американских военных с территорий недружественных стран.