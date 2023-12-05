Представлен OnePlus 12 на Snapdragon 8 Gen 3

Компания OnePlus анонсировала свой новый флагманский смартфон OnePlus 12. Новинка отличается дизайном TIME Design с большим круглым блоком с тремя сенсорами, большим экраном BOE X1, новой SoC Snapdragon 8 Gen 3 и камерой Hasselbald HyperTone с перископом.

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Дисплей

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OnePlus 12 оснастили 6,82-дюймовым OLED-дисплеем ProXDR (BOE X1)с разрешением 3168×1440 пикселей (510 ppi), частотой обновления 1-120 Гц, соотношением сторон 19,8:9 и рекордной среди смартфонов максимальной яркостью 4500 нит. Частота регулировки ШИМ составляет 2160 Гц.

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Поддерживаются технологии Dolby Vision, HDR10+, 100% охват цветового пространства DCI-P3. Экран покрыт защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2. Дактилоскопический сканер интегрирован под экран.

Аппаратная основа

Производительность флагмана обеспечивает мощный 4-нм процессор Snapdragon 8 Gen 3 в тандеме до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1024 ГБ встроенной памяти UFS 4.0. Испарительная камера огромной площади более 9000 мм2 позволяет эффективно отводить тепло, что позволило OnePlus 12 установить рекорд среди всех флагманов на Snapdragon 8 Gen 3.

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Ёмкость аккумулятора достигает 5400 мАч. Поддерживается быстрая зарядка через USB 3.2 Gen 1 Type-С мощностью 100 Вт, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт и реверсивная беспроводная зарядка мощностью 10 Вт.

Камеры

На задней панели в огромном круглом блоке размещена основная камера с тремя датчиками:

главный датчик Sony LYT-808 на 50 Мп, (1/1,4", f/1.6, 23 мм, OIS, 7 линз;

широкоугольный объектив Sony IMX581 на 48 Мп, (1/2", f/2.2, 14 мм, автофокус, макро 3,5 см, угол захвата 114 градусов, 6 линз);

телеобъектив OmniVision OV64B на 64 Мп, 1/2", (перископ-оптика, f/2.6, оптический зум 3х (70 мм), гибридный зум 6х (140 мм), цифровой зум 120х, OIS, 4 линзы).

Камера поддерживает широкий набор твиков от Hasselblad, улучшающие портреты, панорамы и другие важные сценарии съёмки. Также производитель уделил особое внимание алгоритмам обработки света и тени (Hasselblad HyperTone Camera).

Спереди установлена селфи-камера на 32 Мп (f/2.4, 21 мм, 5 линз). Поддерживается запись видео в разрешении 4К со скоростью 30fps, 1080p – 30fps, и 720p – 30fps.

Прочее

Также стоит отметить мощную систему вибро-отклика Turbo N54, стереодинамики с Dolby Atmos, влагозащиту IP65, адаптеры Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

В OnePlus 12 используется порт USB 3.2 Gen 1 Type-С, который пришел на смену медленному USB 2.0, и интерфейс ColorOS 14 на предустановленной Android 14. Размеры новинки составляют 164,3×75,8×9,15 мм, а вес – 220 грамм.

Дата начала продаж, цвета, цена

Продажи OnePlus 12 в Китае стартуют с 11 декабря. Смартфон доступен в трёх цветах: белом, чёрном и зелёном.

Цена OnePlus 12 составляет: