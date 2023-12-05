Обновление Windows 11 замедлило работу компьютеров

Пользователи ОС Windows 11 пожаловались на снижение производительности после выхода обновления. Об этом сообщает издание Neowin.

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Журналисты обратили внимание на публикации на Reddit, в которых владельцы ПК рассказывали, что заметили снижение производительности после установки Windows 11 23H2. С помощью специальных инструментов пользователи выяснили, что мощность ПК упала примерно на 5-10 процентов.

«В играх наблюдаются случайные подтормаживания, все это исправляется откатом к версии 22H2», — заметил один из пользователей.

Другой посетитель Reddit заявил, что его ПК стал работать медленнее примерно на 5-8 процентов.

«После того, как я обновился до Windows 23H2, я заметил внезапные зависания и резкое падение частоты кадров в играх», — сообщил один из пользователей.

По словам специалистов, проблема может быть связана со встроенной программой «Защитник Windows» (Windows Defender). Так, при ее отключении или сбросе мощность компьютеров ряда пользователей вернулась к исходным параметрам. Microsoft публично не отреагировала на проблему.