В Японии установили новый мировой рекорд скорости интернета

Инженеры из японского института добились передачи данных по оптоволокну на рекордной скорости, превышающей 20 миллионов Гигабит в секунду. Об этом рассказал портал Interesting Engineering.

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Новый рекорд составил 22,9 петабита в секунду — более чем в два раза больше прошлого результата этих же ученых, составлявшего 10,66 петабита в секунду. Interesting Engineering называет это «ошеломляющим результатом», более чем в 20 раз превышающим весь мировой интернет-трафик в секунду (сюда входят все виды онлайн-действий, включая просмотр веб-страниц, потоковых видео, загрузку файлов и онлайн-игры). Большая часть мира пользуется интернетом со скоростью несколько сотен мегабит в секунду.

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Рекорд был установлен инженерами из Национального института информационных и коммуникационных технологий в сотрудничестве с учеными из Нидерландов и Италии.

Чтобы обрабатывать больше интернет-трафика, исследователи изучили технологии мультиплексирования (передача нескольких потоков информации через один канал связи), которые используют пространство и длину волны в оптоволоконной связи. Interesting Engineering сравнил это с расширением дорог — использованием разных полос движения и светофоров, чтобы в итоге сделать движение (то есть, интернет) быстрее.

Исследователи обнаружили, что каждая жила оптоволоконного кабеля может передавать данные со скоростью от 0,3 до 0,7 петабита в секунду. Когда суммировали все жилы, общая скорость достигла 22,9 петабита в секунду.

Инженеры использовали кабель, содержащий сразу 38 жил, каждая из них способна передавать данные в трех режимах — в общей сложности по 114 пространственным каналам.

Исследователи считают, что благодаря исправлению ошибок система сможет достичь результата в 24,7 петабита в секунду — это более чем в тысячу раз быстрее, чем могут дать нынешние системы оптоволоконной связи. Для столь высоких скоростей будет необходима усовершенствованная телекоммуникационная инфраструктура.

Китайские ученые ранее успешно испытали в космосе технологию для сетей 6G. Оборудование, основанное на «технологии космической оптической коммутации», было выведено на орбиту китайской ракетой-носителем Y7 в августе 2023 года.