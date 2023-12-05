Самый крупный в мире айсберг попал на фото

Ученые из Британской антарктической службы сфотографировали крупнейший в мире айсберг. Глыба под названием A23a начинает путешествие в Южный океан.

Площадь айсберга оценивается в 4170 кв. км, толщина – около 400 метров. Он откололся от шельфового ледника Фильхнера еще в 1986 году, но почти 40 лет провел на мели в море Уэдделла.

Только 24 ноября 2023 года айсберг вырвался на свободу и начал двигаться из сектора моря Уэдделла в Южный океан. Его маршрут совпал с направлением экспедиции Британской антарктической службы, благодаря чему ученые смогли осмотреть глыбу и запечатлеть ее на камеру.

По прогнозам специалистов, А23а будет унесен антарктическим циркумполярным течением в «аллею айсбергов», по направлению к субантарктическому острову Южная Джорджия. Айсберг попадет в более теплые воды и постепенно разрушится под влиянием более высоких температур, волн и ветра.

По свидетельствам ученых, айсберг простирался так далеко, насколько хватало глаз. Помимо съемок, ученые также взяли образцы льда и поверхностных вод океана вокруг айсберга.

Такие исследования позволят лучше понять, как изменение климата влияет на Южный океан и обитающие там виды. Известно, что гигантские айсберги приносят большое количество питательных веществ, создавая продуктивные экосистемы в малонаселенных районах.

«Чего мы не знаем, так это того, какое влияние на этот процесс могут оказать конкретные айсберги, их масштаб и происхождение», – отметили специалисты.

Анализ образцов покажет, какая жизнь могла возникнуть вокруг A23a, и как айсберг влияет на содержание углерода в океане, сообщает The Daily Mail.