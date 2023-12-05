В Англии нашли потерянный дворец Тюдоров XVI века

Давно утраченный королевский дворец Тюдоров обнаружили в Англии на территории графства Нортгемптоншир. Открытие сделала группа археологов-любителей.

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Во дворце бывали самые известные представители династии: Генрих VIII и Елизавета I. В исторических источниках указано, что сестра Генриха VIII Маргарет Тюдор посетила дворец в 1503 году, прежде чем отправиться на север к своему будущему супругу Якову IV Шотландскому. Сам Генрих VIII побывал в нем в 1541 году вместе с пятой женой Кэтрин Говард, а Елизавета I проводила тайные советы во время своего правления.

В XVII веке дворец начал приходить в упадок. Со временем он разрушился, и его местонахождение было утрачено.

Эксперты из Колливестонского общества истории и охраны природы определили участок, где располагался дворец, опираясь на открытые источники и свидетельства местных жителей. Так, старожилы указали им на район под названием «дворцовые сады». Проведя там исследование, археологи обнаружили остатки огромного архитектурного комплекса.

Помимо раскопок, члены экспедиции обследовали территорию с помощью георадара и лидара. Эта техника позволяет идентифицировать скрытые под землей объекты.

В результате исследователям удалось найти стены, являвшиеся частью дворца. Позднее эти выводы подтвердили ученые из Йоркского университета. По оценкам, периметр комплекса составлял около тысячи метров. Некоторые объекты – например, пиршественный зал, построенный по приказу Елизаветы I – остаются ненайденными.

Археологи отметили удачное расположение дворца. Рядом находились источники пресной воды, месторождения камня для строительных работ, леса и река для ловли рыбы. Они намерены продолжать раскопки дворцового комплекса, сообщает сайт CHAPS (Collyweston Historical and Preservation Society).