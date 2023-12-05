Техноблогер перечислил лучшие смартфоны стоимостью до 20 тыс.

На YouTube-канале Quke.ru эксперт поделился, какие новые смартфоны стоимостью до 20 тысяч рублей сейчас имеет смысл покупать.

Realme 10 и Realme 11. На самом деле это клоны. То есть это два одинаковых телефона, которые вышли в разные годы. Фактически Realme 10 - относительно небольшой смартфон с процессором Helio G99, хорошим дисплеем. В сегменте до 20 тысяч рублей этот процессор - лучший.

Speed

Realme C55. У него стоит процессор попроще - G88. Тем не менее смартфон весьма неплох. Кроме того, у него есть огромный IPS-дисплей (6,7 дюйма) с частотой обновления 90 Гц. Оснащён аппарат также стерео, поддержкой зарядки на 33 Вт.

Gizguide

Samsung Galaxy А24. Он имеет хороший процессор (G99), большой AMOLED-дисплей с повышенной частотой обновления, большой аккумулятор.

Digital Tech Review

Samsung Galaxy A05s. Он хуже, чем А24. Однако у него есть IPS-экран с хорошим разрешением, процессор Snapdragon 680, поддержка зарядки на 25 Вт.

Liputan 6

Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Это тот же самый Redmi Note 10 Pro, но до 20 тысяч рублей.

Trusted Reviews

Poco X5 и M5. Версия Х5 стоит почти 20 тысяч, а М5 - ближе к 10 тысячам. Более дорогая модель имеет AMOLED-экран на 120 Гц, сносную камеру, быструю зарядку в комплекте. M5 оснащён процессором G99, IPS-дисплеем, более медленной зарядкой.

Trusted Reviews

Gadget Match

Infinix Note 30/Note 30 Pro. Обычная версия Note 30 интересна большим IPS-дисплеем со 120 Гц. Процессор на ней стоит G99. Note 30 Pro отличается уже AMOLED-экраном, поддержкой беспроводной зарядки. В обоих случаях также стоят стереодинамики, есть проводная зарядка мощностью 67 Вт.

Lowyat.net

Tecno Camon 20. Оснащён AMOLED-экраном с весьма неплохими камерами. Процессор здесь - G99, частота обновления дисплея - 120 Гц, есть быстрая зарядка, хорошая автономность.

GSMArena

Oppo A78. Единственный его недостаток - довольно спорный процессор Snapdragon 680. В целом же это небольшой смартфон с диагональю экрана 6,4 дюйма и частотой обновления 90 Гц, зарядкой на 67 Вт в комплекте.

Smartprix

Honor X8a/X9a. Найти их сложно, но выделяются они тем, что у них большие IPS-дисплеи с тонкими рамками. Хотя процессор, конечно, не такой мощный в этой ценовой категории - G88, камера тоже средняя.

PCMag

Ohsem

Huawei Y91. Этот смартфон подойдёт тем, кто любит гаджеты с большим экраном (почти 7 дюймов с матрицей IPS) и огромной батареей (7000 мА*ч). Камера у него снимает средне, а процессор установлен вполне неплохой - Snapdragon 680. При этом важно понимать, что Google-сервисов на Huawei Y91 нет.