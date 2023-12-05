Apple Watch попали в список самых ненужных новогодних подарков у россиян

Названы самые ненужные подарки на Новый год
В январе 2023 года на «Авито» россияне пытались продать около 50 тыс. позиций с упоминанием о том, что товары были подарены на Новый год. Среди ненужных подарков преобладала качественная техника, парфюмерия и аксессуары, сообщает Hi-Tech Mail.Ru со ссылкой на исследование «Авито».
Среди популярных подарков на Новый год, которые продавали россияне, значатся умные часы, которые часто оказывались не по вкусу или не подходили по размеру. Так, Apple Watch SE продавали в среднем за 20 тыс. руб., что на 7 тыс. руб. ниже их розничной стоимости. Также на продажу выставлялись более доступные модели от других брендов.
Отмечается рост продаж смартфонов в январе 2023 года на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средняя цена устройств в тот период составила 20,4 тыс. руб. Также на 16% увеличились продажи ноутбуков, за которые в среднем просили 23,6 тыс. руб.
В топ самых перепродаваемых новогодних подарков также вошла мелкая кухонная техника, такая как мультиварки, кофеварки, блендеры и прочая техника. Россияне продавал такие устройства на 35% чаще, чем в январе 2022 года. Средняя стоимость подобной техники составила 4,9 тыс. руб.
Женская одежда оказалась самой популярной категорией товаров среди продавцов после Нового года — объем продаж вырос на 62% по сравнению с январем 2022 года, при этом средняя цена снизилась на 15%. Мужская одежда также пользовалась спросом, по данным «Авито», продажи увеличились в три раза. Многие вещи продавались с этикетками, указывая на то, что они были подарены на Новый год.
Парфюмерия также вошла в число самых перепродаваемых новогодних подарков. Часто владельцы выставляли на продажу нераспечатанный парфюм или аромат с минимальным использованием. Цены на такие товары были значительно ниже рыночных.