Apple Watch попали в список самых ненужных новогодних подарков у россиян

В январе 2023 года на «Авито» россияне пытались продать около 50 тыс. позиций с упоминанием о том, что товары были подарены на Новый год. Среди ненужных подарков преобладала качественная техника, парфюмерия и аксессуары, сообщает Hi-Tech Mail.Ru со ссылкой на исследование «Авито».

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Среди популярных подарков на Новый год, которые продавали россияне, значатся умные часы, которые часто оказывались не по вкусу или не подходили по размеру. Так, Apple Watch SE продавали в среднем за 20 тыс. руб., что на 7 тыс. руб. ниже их розничной стоимости. Также на продажу выставлялись более доступные модели от других брендов.

Отмечается рост продаж смартфонов в январе 2023 года на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средняя цена устройств в тот период составила 20,4 тыс. руб. Также на 16% увеличились продажи ноутбуков, за которые в среднем просили 23,6 тыс. руб.

В топ самых перепродаваемых новогодних подарков также вошла мелкая кухонная техника, такая как мультиварки, кофеварки, блендеры и прочая техника. Россияне продавал такие устройства на 35% чаще, чем в январе 2022 года. Средняя стоимость подобной техники составила 4,9 тыс. руб.

Женская одежда оказалась самой популярной категорией товаров среди продавцов после Нового года — объем продаж вырос на 62% по сравнению с январем 2022 года, при этом средняя цена снизилась на 15%. Мужская одежда также пользовалась спросом, по данным «Авито», продажи увеличились в три раза. Многие вещи продавались с этикетками, указывая на то, что они были подарены на Новый год.