Индия вернула лунный аппарат на околоземную орбиту
Индия вернула лунный аппарат миссии Chandrayaan-3 на околоземную орбиту. Об этом со ссылкой на Индийскую организацию космических исследований сообщает ТАСС.
Агентство отмечает, что у ранее находящегося на окололунной орбите космического аппарата (КА), с которого был спущен посадочный модуль, оказалось достаточно топлива для маневра на окололунную орбиту.
Мероприятия по перемещению КА стартовали в октябре.
Модуль индийской автоматической межпланетной станции Chandrayaan-3 успешно совершил мягкую посадку на Луну в августе.
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