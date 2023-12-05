Индия вернула лунный аппарат на околоземную орбиту

Индия вернула лунный аппарат миссии Chandrayaan-3 на околоземную орбиту. Об этом со ссылкой на Индийскую организацию космических исследований сообщает ТАСС .

Агентство отмечает, что у ранее находящегося на окололунной орбите космического аппарата (КА), с которого был спущен посадочный модуль, оказалось достаточно топлива для маневра на окололунную орбиту.