Google отложила запуск своего ИИ Gemini

Придется подождать еще немного, прежде чем мы увидим в действии Gemini, следующую модель искусственного интеллекта Google, которая призвана конкурировать с GPT-4. Согласно The information, компания отложила серию мероприятий, где планировалось публично представить новую технологию. Презентацию Gemini должны были провести на этой неделе в Вашингтоне, Нью-Йорке и Калифорнии, однако корпорация предпочла отложить их до января 2024 года, чтобы успеть устранить некоторые технические недостатки.

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Google потребуется больше времени для работы над Gemini

В случае с Gemini компания Google предпочла посвятить ему еще несколько недель работы. Представители Mountain View стремятся к тому, чтобы новая модель была представлена с момента ее первой версии в качестве альтернативы, которая соответствует или расширяет возможности GPT-4. Одним из ключевых моментов в достижении этой цели является встроенная поддержка нескольких языков. И именно в этом, предположительно, заключается самая большая проблема.

Согласно источникам The Information, Google обнаружил, что Gemini не будет правильно обрабатывать введенные команды, если они написаны не на английском языке.

Что касается Gemini и его возможностей, то подробностей, предоставленных Google, действительно немного. Компания объявила о своей разработке на мероприятии, проводимом Google DeepMind, в результате слияния Google Brain и DeepMind. Единственное, что было упомянуто об этом, это то, что это мультимодальная модель искусственного интеллекта последнего поколения.

Существование Gemini любопытно, учитывая, что у Google уже есть PaLM 2. Фактически, именно эта модель поддерживает Bard, чат-бота, конкурирующего с ChatGPT. Хотя он применялся и в других областях, например, в медицине с помощью Med-PaLM 2.