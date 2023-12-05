На Android-смартфонах появится общий черный список

На Android-смартфонах появится единая база нежелательных номеров, которой смогут пользоваться все владельцы телефонов. Об этом сообщает издание Android Authority.

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Соответствующую информацию обнаружили в коде бета-версии приложения Phone by Google. В частности, здесь упоминается функция, позволяющая блокировать нежелательный телефонный номер — доступ к списку получат все приложения на устройстве. Кроме того, базой со списком можно поделиться, предоставив к ней доступ любым владельцам Android-девайсов.

Журналисты издания предположили, что Google создаст общую базу со списком номеров, владельцев которых подозревают в рассылке рекламы, спама и телефонном мошенничестве. Если это так, то общий черный список будет работать на всех смартфонах экосистемы.

«Наличие общего черного списка, который могли бы читать все приложения, было бы чрезвычайно полезно в борьбе со спамерами и преследователями», — отметили авторы.

По их словам, в этом случае звонок будет заглушаться или сбрасываться на любом телефоне — даже если номер не был занесен в черный список на конкретном девайсе.