В Android устранили критическую уязвимость, приводящую к выполнению кода

«Самая опасная из брешей содержится в компоненте System и может привести к удалённому выполнению кода. Атакующему не требуется взаимодействие с пользователем для успешной эксплуатации», — гласит официальное уведомление интернет-гиганта.



«Степень риска оценивается исходя из влияния, которое уязвимость может оказать на целевое устройство, а также учитывая, что средства противодействия либо отключены в целях разработки, либор успешно обходятся».