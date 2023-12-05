Ученые обнаружили пользу микробов в борьбе глобальным потеплением
Российские и американские ученые считают, что разнообразные микроорганизмы, населяющие зону вечной мерзлоты, могут значительно снизить скорость глобального потепления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский научный фонд (РНФ).
Ученые из «Центра научных исследований и разработок» (Великий Новгород), Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, Института проблем машиноведения РАН (Санкт-Петербург), а также исследователи из Калифорнийского и Говардского университетов (США) проанализировали, как количество видов почвенных микроорганизмов влияет на скорость таяния вечной мерзлоты. Ученые использовали математическую модель Гуди, имитирующую динамику атмосферы планеты.
В рамках этой модели атмосферу рассматривают как набор отдельных ячеек, в которых циркулирует воздух: он нагревается у поверхности планеты, поднимается вверх, затем охлаждается и снова возвращается.
Исследователи хотели понять, как на эту систему влияет метан, который выделяют микроорганизмы в вечной мерзлоте. В итоге ученые добавили в модель математические функции, описывающие поступление парникового газа. Исследователи учли, что каждый вид микроорганизмов может существовать и размножаться при разных температурах.
Анализ показал, что если бактерий много, они будут вести активную жизнедеятельность при разных температурах и резкого выделения парникового газа не будет. В то же время разные виды будут конкурировать между собой и частично подавлять рост друг друга.
Ученые считают, что этот фактор способен скорректировать прогнозируемые к 2100 году температуры на несколько градусов.
Ранее новое исследование Университетского колледжа Лондона (UCL) показало, что более быстрое потепление в Арктике приведет к росту глобальной температуры на два градуса на восемь лет раньше, чем это могло бы произойти.
По оценке ученых, Арктика нагревается почти в четыре раза быстрее, чем остальные регионы мира. Исследователи пришли к выводу, что в моделях без быстрого арктического потепления пороговые значения были преодолены на пять и восемь лет позже, чем их «реальные» прогнозируемые даты — 2031 и 2051 годы.