Ученые обнаружили пользу микробов в борьбе глобальным потеплением

Российские и американские ученые считают, что разнообразные микроорганизмы, населяющие зону вечной мерзлоты, могут значительно снизить скорость глобального потепления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский научный фонд (РНФ).

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Ученые из «Центра научных исследований и разработок» (Великий Новгород), Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, Института проблем машиноведения РАН (Санкт-Петербург), а также исследователи из Калифорнийского и Говардского университетов (США) проанализировали, как количество видов почвенных микроорганизмов влияет на скорость таяния вечной мерзлоты. Ученые использовали математическую модель Гуди, имитирующую динамику атмосферы планеты.

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В рамках этой модели атмосферу рассматривают как набор отдельных ячеек, в которых циркулирует воздух: он нагревается у поверхности планеты, поднимается вверх, затем охлаждается и снова возвращается.

Исследователи хотели понять, как на эту систему влияет метан, который выделяют микроорганизмы в вечной мерзлоте. В итоге ученые добавили в модель математические функции, описывающие поступление парникового газа. Исследователи учли, что каждый вид микроорганизмов может существовать и размножаться при разных температурах.

Анализ показал, что если бактерий много, они будут вести активную жизнедеятельность при разных температурах и резкого выделения парникового газа не будет. В то же время разные виды будут конкурировать между собой и частично подавлять рост друг друга.

Ученые считают, что этот фактор способен скорректировать прогнозируемые к 2100 году температуры на несколько градусов.

Ранее новое исследование Университетского колледжа Лондона (UCL) показало, что более быстрое потепление в Арктике приведет к росту глобальной температуры на два градуса на восемь лет раньше, чем это могло бы произойти.