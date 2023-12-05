Телескоп «Джеймс Уэбб» вновь обнаружил призрачную галактику

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил чрезвычайно далекую галактику-призрак, которая образовалась всего через миллиард лет после Большого взрыва

© news.utexas.edu

Чрезвычайно далекая звездообразующая галактика AzTECC71 не является полной неизвестностью для ученых. Из-за своего расстояния она не наблюдалась с помощью космического телескопа «Хаббл», но некоторые наземные телескопы, такие как Гавайский телескоп имени Джеймса Клерка Максвелла или чилийский массив ALMA, заметили ее в прошлом.

Видео дня

Последние поиски этой галактики велись в рамках проекта JWST COSMOS-Web, который пытается составить карту до миллиона галактик. И, благодаря гораздо более чувствительным инфракрасным приборам Джеймса Уэбба, астрономы действительно заметили ее.

Звездный монстр, скрытый в пелене пыли

«До сих пор мы могли наблюдать галактики в ранней Вселенной только в оптическом спектре с помощью телескопа «Хаббл». Таким образом, наше понимание истории эволюции галактик является необъективным, поскольку мы видим только относительно хорошо видимые галактики с меньшим количеством пыли», – говорит в пресс-релизе постдоктор Техасского университета Джед Маккинни, соавтор недавней статьи, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal.

Но телескоп «Джеймс Уэбб» может проникнуть и сквозь толстую пылевую завесу, что, по словам Маккинни, может изменить наше представление о ранней Вселенной и, возможно, открыть бесчисленное множество других галактик, подобных AzTECC71.

Открытие галактики AzTECC71, которая сформировалась почти через миллиард лет после Большого взрыва, дает возможность заглянуть в самые древние структуры Вселенной. Новые наблюдения JWST позволяют предположить, что подобные массивные звездные ясли могли быть гораздо более распространены в ранней Вселенной – в три-десять раз чаще, чем считалось ранее, полагают ученые. Если это действительно так, то нам, возможно, придется пересмотреть свое представление о ранней Вселенной, которая теперь представляется гораздо более «пыльным местом», чем считалось ранее.

news.utexas.edu

По словам Маккинни, галактика AzTECC71 – «настоящий монстр».