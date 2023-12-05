Россия отзовёт частоты у прекратившей работу «дочки» американской Globalstar

«Глобалтел», российская «дочка» американской спутниковой компании Globalstar, прекратила в стране своё существование.

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В связи с этим Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) готовится к отзыву частот у этой компании. Globalstar — одна из четырёх глобальных мировых систем спутниковой телефонии.

ГКРЧ готова отозвать разрешение на использование нескольких частотных диапазонов, которые были выданы «Глобалтел» в 1999-2020 годах. Информацию подтвердил Ростелеком.

Как рассказал партнёр Comnews Research Леонид Коник, в России «ГлобалТел» передавала телефонный трафик на спутники Globalstar через три наземные станции сопряжения, находившиеся в Павловском Посаде под Москвой, в Новосибирске и Хабаровске.