Из России ушел провайдер Globalstar

Globalstar – одна из четырех глобальных систем спутниковой телефонии — окончательно ушла из России.

Из России ушел один из крупнейших провайдеров
© РИА Новости

Как пишут «Известия», при этом в конце декабря частоты для работы в РФ спутниковых телефонов Globalstar могут быть отозваны и возвращены государству.

Источник на рынке спутниковой связи утверждает, что на пике развития российского бизнеса у Globalstar в нашей стране было около 40 тыс. абонентов. Но на момент его свертывания количество российских пользователей услуг Globalstar не превышало 10 тыс. человек, отметил партнер Comnews Research Леонид Коник.

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Основные пользователи спутниковых телефонов в России — люди, работающие в удаленных районах, где зачастую нет никакой инфраструктуры, в том числе и телекоммуникационной.

Ранее "СП" писала, что Google вносит коррективы в политику использования расширений для веб-браузера Chrome. Эти расширения затруднят работу блокировщиков рекламы, особенно на YouTube.

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