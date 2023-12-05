Из России ушел один из крупнейших провайдеров

Globalstar – одна из четырех глобальных систем спутниковой телефонии — окончательно ушла из России.

Как пишут «Известия», при этом в конце декабря частоты для работы в РФ спутниковых телефонов Globalstar могут быть отозваны и возвращены государству.

Источник на рынке спутниковой связи утверждает, что на пике развития российского бизнеса у Globalstar в нашей стране было около 40 тыс. абонентов. Но на момент его свертывания количество российских пользователей услуг Globalstar не превышало 10 тыс. человек, отметил партнер Comnews Research Леонид Коник.

Основные пользователи спутниковых телефонов в России — люди, работающие в удаленных районах, где зачастую нет никакой инфраструктуры, в том числе и телекоммуникационной.