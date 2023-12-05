Флагманский Meizu 21 с тонкими рамками поступит в продажу 6 декабря

Флагманский Meizu 21 с очень тонкими рамками поступит в продажу уже завтра
Долгожданный смартфон Meizu 21 уже завтра поступит в магазины Китая по цене в $564 (3999 юаней). Смартфон может похвастаться 6,55-дюймовым дисплеем с рамками всего в 1,74 мм. Компания хвалиться, что их смартфон первый в мире с такими рамками.
Созданный в сотрудничестве с Samsung, экран приятно удивит фанатов благодаря таким характеристикам, как широкая цветовая гамма DCI-P3, частота обновления 120 Гц и пиковая яркость 1800 нит. Под капотом Meizu 21 находится Snapdragon 8 Gen3, аккумулятор емкостью 4800 мАч с поддержкой быстрой зарядки Meizu SuperCharge мощностью 80 Вт и быстрой зарядки PD мощностью 65 Вт.
Камера Meizu 21 оснащена 200-мегапиксельным основным объективом с суперчувствительным сенсором, 13-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом и 5-мегапиксельным датчиком глубины.
Смартфон доступен в нескольких вариантах памяти: 8 ГБ+256 ГБ, 12 ГБ+256 ГБ, 12 ГБ+512 ГБ.