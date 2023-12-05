В Египте нашли древний водный рукав Нила, соединявший пирамиды

Учёные нашли древний водный рукав Нила. Ранее это пересохшее русло соединяло между собой пирамиды. Кроме того, благодаря данному открытию учёные поняли, в чём суть строения этих сооружений, пишет IFLScience.

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В древности данное русло проходило через Гизу, однако через какое-то время оно пересохло. Рукав обнаружил доктор Эману Гонейм. В этих целях он использовал информацию со спутника, который исследовал долины Нила из космоса.

Радиолокационные волны проникли в землю и подсветили русло водоёма. Оно тянется через пустыню и сельхозугодья. Некогда водный путь проходит от Файюмы до Гизы мимо нескольких десятков пирамид.