Выбираем смартфон Samsung до 15 тысяч рублей: Galaxy A05s против A14

Ведущий YouTube-канала Quke.ru рассказал о характеристиках бюджетных Samsung A05s и A14, а также сравнил их в работе.

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По комплектации Samsung Galaxy A05s и A14 абсолютно идентичны. В коробке со смартфоном вы получите ещё только провод USB-C. Внешне устройства тоже не отличаются практически ничем.

Однако в целом Samsung A05s будет почти по всем пунктам лучше, чем A14. У него чуть больше экран (6,7 дюйма против 6,6 дюйма), чуть меньше рамки, дисплей чуть ярче. Более того, частота обновления у A05s - 90 Гц, тогда как у А14 - 60 Гц.

Процессор тоже более мощный стоит на A05s. Это Snapdragon 680 против Mediatek Helio G80. В AnTuTu у Galaxy A05s - почти двукратное преимущество по баллам.

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Аккумулятор у обоих смартфонов имеет ёмкость 5000 мА*ч. Но при этом A05s «живёт» где-то на 30% дольше, чем А14. Хватает его где-то на два дня, тогда как Galaxy A14 - на полтора дня. Поддерживает A05s и зарядку с максимальной мощностью 25 Вт против 15 Вт у другой модели.