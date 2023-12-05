Ректор МГУ рассказал, в каких областях будут применять суперкомпьютер

Россиянам рассказали, как будет использоваться суперкомпьютер, разработанный в МГУ.

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Осенью 2023 года был запущен новый суперкомпьютер «МГУ — 270 лет», который предназначен для решения различных научных задач. Ректор университета, академик РАН Виктор Садовничий, поделился информацией о планах использования этого мощного ресурса.

Суперкомпьютер будет использоваться для разработки математических методов машинного обучения, в том числе для обработки объёмной текстовой научной информации. Также он будет применяться для интеллектуального анализа изображений, что поможет в высокопроизводительном фенотипировании растений и создании точных методик земледелия. Кроме того, суперкомпьютер будет задействован в прогнозировании качества сетей передачи данных нового поколения.