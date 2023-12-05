Блогер сравнил камеры iPhone 15 Pro Max и Samsung S23 Ultra

В одном из выпусков на YouTube-канале The Tech Phenomena эксперт рассказал, что лучше сейчас брать ради качественных снимков: Samsung S23 Ultra или iPhone 15 Pro Max.

При сравнении дневных фото видно, что iPhone 15 Pro Max делает их более контрастными, а Samsung Galaxy S23 Ultra - более светлыми. В остальном разницы между ними практически нет. Также у iPhone наконец-то появился хороший динамический диапазон.

Близко снимать объекты в нормальном качестве вы сможете только на S23 Ultra. Но это касается именно основной камеры. Если говорить о макро, то iPhone в этом плане будет лучше.

Селфи и портретные фото в дневное время получаются на оба смартфона примерно одинаковыми. Но при плохом освещении iPhone выдаёт деталей меньше, чем Samsung. Также снимки на iPhone 15 Pro Max выходят более контрастными.

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

В ночном режиме iPhone 15 Pro Max выдаёт отличные снимки. Но при этом картинка у него получается слишком тёмная по сравнению с Samsung S23 Ultra.

Ночью также у iPhone получаются более качественные фото с использованием 10-кратного зума. Однако он не способен сделать хороший снимок Луны по сравнению с Samsung.