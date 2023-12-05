Ученые узнали «предков» моллюсков в российских реках

Российские учёные исследовали происхождение моллюсков-вселенцев в российских реках.

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Учёные из Архангельского Федерального исследовательского центра выяснили, что большинство пресноводных моллюсков корбикула, обитающих в реках России, представляют собой гибриды. Эти моллюски, известные своей агрессивностью, оказались высокоадаптированными благодаря гибридизации, которая способствует смешиванию их геномов. Генетические исследования также выявили, что корбикулы размножаются андрогенезом, что делает возможным создание новых популяций всего лишь от одной особи.

Корбикулы, появившиеся в Европе и Северной Америке, представляют серьёзную угрозу для местных видов, так как конкурируют за пищевые ресурсы и изменяют местные экосистемы. Они были обнаружены в водоёмах на севере европейской части России в результате глобального потепления, что создаёт благоприятные условия для их дальнейшего распространения. Гибридизация корбикул подчёркивает их способность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям среды, представляя вызов для сохранения биоразнообразия в регионе.