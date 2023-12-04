Названы лучшие смартфоны Android по соотношению цены и мощности

Эксперты бенчмарка AnTuTu представили рейтинг лучших смартфонов на базе Android по соотношению цены и производительности.

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В ноябре в тройку лидеров в сегменте до 1999 юаней (до 25,3 тыс. руб.) эксперты включили Redmi Note 12 Turbo, Redmi Note 11T Pro и Redmi K60. В категории от 2000 до 2999 юаней (до 38 тыс. руб.) первые места заняли Nubia Z50, Realme GT5 и iQOO Neo8.

В более дорогом сегменте в топ-3 попали iQOO 12, Vivo X100 и Nubia Z50S Pro. Их цена составляет от 3000 до 3999 юаней (до 50,7 тыс. руб.). Смартфоны iQOO 12 Pro, Vivo X100 Pro (Dimensity 9300) и Xiaomi 14 Pro стали лучшими в категории от 4000 юаней и выше (от 50,75 тыс. рублей).