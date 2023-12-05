Представлен «умный» ремень для незрячих с функцией GPS

Гонконгский стартап AI Guided представил «умный» пояс для слабовидящих под названием GUIDi. Он позволяет людям безопасно передвигаться и избегать препятствий на своем пути, сообщает портал Ferra.

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Интеллектуальный ремень GUIDi состоит из двух частей: передней и задней. На передней расположены две камеры с разрешением 8 Мп каждая, которые сканируют окружающую среду в радиусе до 5 метров. На задней части находятся блок микропроцессора и электроники, а также вибромотор, который оповещает пользователя при обнаружении препятствий.

Ремень работает с помощью специального программного обеспечения, которое с помощью ИИ анализирует видео с камер в режиме реального времени. Оно способно распознавать статичные объекты и предупреждать пользователя о них тихими вибрациями.

Кроме того, пользователь может с помощью мобильного приложения указать точку назначения и с помощью GPS перемещаться по заданному маршруту. Заряда GUIDi хватит на 10 часов работы.