Альтернативная гравитация объяснила космологический парадокс

Физики Боннского Университета объяснили космологический парадокс, называемый напряжением Хаббла, который заключается в слишком большом расхождении значений скорости расширения Вселенной, измеренных независимыми методами. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), расхождение исчезает при использовании альтернативной теории гравитации, известной как MOND.

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Измерения космического микроволнового фона показывают, что постоянная Хаббла, связывающая скорость удаления галактики с расстоянием до нее, равна 67,31 километра в секунду на мегапарсек. В то же время другие методы, в том числе те, что основаны на измерении расстояний до сверхновых типа Ia (являющихся стандартными свечами) в галактиках, указывают на иное значение постоянной Хаббла — от 73,3 до 76,5 километра в секунду на мегапарсек. Это слишком большое расхождение, называемое напряжением Хаббла, некоторыми учеными считается признаком кризиса стандартной космологической модели ΛCDM.

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Поскольку источник микроволнового фона располагается гораздо дальше, чем галактики со сверхновыми типа Ia, ряд ученых предполагает, что в радиусе трех миллиардов световых лет Вселенная, по-видимому, расширяется быстрее. Такая картина может быть связана с тем, что Земля располагается в области Вселенной с пониженной плотностью, то есть в гигантском пузыре. При этом стенки пузыря обладают повышенной плотностью и притягивают галактики к краям, в результате чего они удаляются от Земли быстрее, чем следовало ожидать.

Недавние измерения скорости большого количества галактик, находящихся на расстоянии 600 миллионов световых лет, показали, что они удаляются в четыре раза быстрее, чем позволяет стандартная космологическая модель. Современная теория не предусматривает существование областей с такой низкой плотностью, а предполагает, что вся материя равномерно распределена в пространстве.

Чтобы объяснить расхождение, ученые воспользовались теорией модифицированной ньютоновской динамики MOND, также известной как динамика Милгрома. Она была предложена израильским физиком Мордехаем Милгромом в 1983 году и отвергала связь между скоростью звезд вокруг центра галактики и их удалением от него, что позволяло обойтись без привлечения темной материи. В классической ньютоновской динамике необычно высокая скорость внешних областей галактики может объясняться лишь наличием скрытой массы.