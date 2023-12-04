Xiaomi добавила поддержку Wi-Fi 7 в роутерах с помощью обычного обновления прошивки

Xiaomi сделала значительный шаг вперед в области беспроводной связи, выпустив обновление прошивки, которое добавляет поддержку Wi-Fi 7 в роутеры компании.

Xiaomi добавила поддержку Wi-Fi 7 в роутерах с помощью обычного обновления прошивки
© Ferra.ru

На данный момент обновление появилось для моделей Xiaomi Gigabit Router и Xiaomi Router AX7000.

Апдейт под номером 1.1.6 включает в себя ряд передовых функций, таких как многоканальное одновременное соединение (MLO) и Multi-RU, которые значительно улучшают производительность и пользовательский опыт устройств, поддерживающих Wi-Fi 7.

Эти функции позволяют устройствам подключаться к нескольким частотным диапазонам Wi-Fi одновременно, обеспечивая более высокую скорость соединения и улучшенную стабильность.

Xiaomi объявила, что ее роутеры уже прошли сертификацию Wi-Fi 7, и планируется, что до 30 декабря все пользователи смогут обновить свои устройства.

Обновления доступны через приложение Mi Home, где пользователи могут вручную проверить наличие обновлений или включить автоматическое обновление.

Главные новости
Больше новостей
Ferra.ru: главные новости