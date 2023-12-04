«Мы сделали миллионерами обычных рабочих завода»: Илон Маск объяснил нелюбовь к профсоюзам

Илон Маск, генеральный директор Tesla, заявил, что если в его компании произойдет профсоюзное объединение, это будет означать, что компания не справилась с какой-то задачей.

Это заявление было сделано на фоне последних попыток United Auto Workers (UAW) организовать рабочих в автомобильных компаниях по всей территории США, включая Tesla.

Маск подчеркнул, что Tesla предоставляет своим сотрудникам возможность стать миллионерами за счет акционерных опционов и продвижения по карьерной лестнице.

Он отметил, что многие рабочие, которые раньше даже не знали, что такое акции, стали миллионерами благодаря политике компании. По его словам, в Tesla стараются обеспечить благосостояние каждого сотрудника.

Маск также выразил мнение, что профсоюзы часто создают «противоборствующие отношения» между различными группами в компании, приводя к ситуации «лордов и крестьян».