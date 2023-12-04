В центре Млечного Пути нашли большие запасы угарного газа

Астрономы выяснили, что один из самых темных регионов в центре Галактики состоит из неожиданно большого числа частиц замороженного угарного газа. Их открытие говорит о наличии существенных различий в химическом составе центральных и периферийных регионов Млечного Пути, сообщила пресс-служба университета штата Флорида (UFL).

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"До наших наблюдений при помощи орбитальной обсерватории "Джеймс Уэбб" никто не знал, как много частиц льда присутствует в центре Млечного Пути. Полученные нами данные однозначно говорят в пользу того, что в центральных регионах Галактики есть много льда из замороженного угарного газа, причем его количество является таким большим, что это необходимо учитывать при проведении наблюдений", - заявил доцент UFL Адам Гинсбург, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

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Ученые совершили это открытие при изучении снимков и научных данных, которые были получены орбитальной обсерваторией "Джеймс Уэбб" при наблюдениях за одним из самых темных регионов центра Галактики, молекулярным облаком G0.253+0.016, которую астрономы назвали "кирпичом" из-за формы этого объекта и высокой плотности его материи.

Астрономов давно интересовало то, что представляет собой данный космический "кирпич", так как внутри него присутствует неожиданно малое число звезд по сравнению с другими регионами в центре Млечного Пути. Первая возможность получить подобные сведения у них появилась только после запуска "Джеймса Уэбба" в конце 2019 года, так как этот телескоп способен "видеть" излучение не только молекул газов, но и частиц пыли и льда.

Проведенные "Джеймсом Уэббом" замеры показали, что "кирпич" представляет собой гигантское ледяное облако, которое поглощает около 80% проходящего через него излучения звезд и других объектов и почти полностью состоит из частиц замороженного угарного газа. Открытие стало неожиданностью для астрономов, так как существующие теоретические модели не допускают существования столь крупных скоплений угарного газа в центре Млечного Пути.