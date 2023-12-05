Раскрыто происхождение загадочного захоронения в Северной Европе

Ученые Оулуского университета в Финляндии раскрыли происхождение загадочного археологического памятника Тайниаро на севере Европы. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Antiquity, захоронение принадлежало охотникам-собирателям, которые жили около 6500 лет назад.

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В ходе раскопок, проведенных в 2018 году, и анализа архивов полевых работ ученые выявили от 115 до 200 ям. Большинство из них имели прямоугольную форму и имели размер 2,1 метра в длину и 0,7 метра в глубину. Внутри не было обнаружено никаких костей, принадлежавших людям, однако были найдены тысячи артефактов, в том числе керамика, охра и обожженные кости животных. Среди найденных предметов были искусно изготовленные долота и камни размером с руку, из которых можно было бы сделать лезвия меньшего размера.

Исследователи сопоставили эти ямы с другими археологическими находками каменного века и пришли к выводу, что они, вероятно, использовались кочующими народами, которые собирали пищу, охотились и ловили рыбу в этом регионе в каменном веке. Однако в некоторых ямах имели следы сгоревших материалов, что указывает на то, что они могли быть очагами и служили не только для захоронения.