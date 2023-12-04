Twitch и Pinterest оштрафовали на 800 тысяч рублей

Таганский суд Москвы вынес решение оштрафовать стриминговый сервис Twitch и фотохостинг Pinterest на 800 тысяч рублей каждый за публикацию контента, который содержит запрещенную к показу в России информацию, сообщает РИА Новости. Изначально компаниям грозил штраф до 4 млн рублей за неудаление запрещенных роликов.

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Twitch Interactive Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.50 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Ранее Pinterest уже получал штраф на 12 млн рублей за отказ локализовать информацию российских пользователей. Соответствующее решение вынес Мировой суд в Москве, который обвинил компанию-владельца в повторном нарушении законодательства России в области персональных данных. За аналогичное нарушение суд оштрафовал австралийскую компанию Freelancer International, которую обязали выплатить 3 млн рублей.