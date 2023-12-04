Российские ученые придумали, как защитить батареи смартфонов от самовозгорания

Учёные из Санкт-Петербургского государственного университета представили инновационный способ обеспечения безопасности литий-ионных аккумуляторов, которые на сегодняшний день широко используются в устройствах, начиная от смартфонов и заканчивая электромобилями. Вместо традиционных методов защиты от перегрева и возгорания, учёные предложили использовать полимерный слой с атомами никеля между слоями проводящей электричество алюминиевой фольги и катодным веществом.

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Когда напряжение превышает допустимый предел, этот полимер окисляется и прекращает проводить электрический ток, предотвращая перегрев аккумулятора. Это становится важным решением, поскольку в России каждый месяц происходит около 10 случаев возгорания или взрывов аккумуляторов смартфонов. Учёные провели успешные тесты на маленьких аккумуляторах и планируют масштабировать технологию для применения в более крупных батареях, что сделает аккумуляторы более безопасными для использования в повседневной технике.