В России впервые провели испытания 8-кубитного квантового процессора

Российские ученые провели первые испытания сверхпроводникового 8-кубитного квантовый процессора. Об этом сообщает газета «Известия».

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Процессор разработали эксперты Дизайн-центра квантового проектирования НИТУ МИСИС при участии сотрудников Российского квантового центра (РКЦ). Процесс изготовления отработали и реализовали ученые лаборатории искусственных квантовых систем МФТИ в сотрудничестве с коллегами из МИСИС.

Эксперимент с 8-кубитным процессором прошел в криостате растворения в лаборатории сверхпроводниковых квантовых технологий НИТУ МИСИС. Подобные устройства способны охлаждать систему почти до абсолютного нуля — это температура почти более чем в 100 раз ниже, чем в открытом космосе. По словам старшего научного сотрудника лаборатории криоэлектронных систем Наталии Малеевой, в ходе испытаний получился достойный результат: по точности двухкубитных операций российский процессор превзошел 80-кубитный процесс компании Rigetti. Показатель оказался выше 95%.

Малеева отметила, что увеличение числа кубитов в процессоре не связано напрямую с ростом его мощности, которую называют квантовым объемом. В простейшем случае он пропорционален произведению числа кубитов на число операций, которые можно выполнить со сравнительно малым количеством ошибок. По этой причине точность играет далеко не последнюю роль.

Сам процессор состоит из кубитов нового типа концентрической формы и элементов связи, которые могут перестраиваться между ними. Как объяснила научный сотрудник РКЦ Елена Егорова, подобный подход на данный момент считается наиболее перспективным.