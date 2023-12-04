В США показали боксирующего робота Надю

Базирующаяся в США компания IHMC Robotics объединилась с Boardwalk Robotics и создала робота-гуманоида по имени Надя (Nadia), получившего боксерские навыки. Об этом сообщает портал Futurism.

Видео, опубликованное разработчиками, демонстрирует, как робот, «одетый» в углеродное волокно, наносит удары «в стиле «Рокки». На видео Надя наносит удары по макиварам, надетым на руки человека-испытателя. Роботом управляет инженер, находящийся поблизости в очках виртуальной реальности, он передает движения «рукам» и «ногам» робота.

В Boardwalk Robotics утверждают, что у Нади «один из самых высоких диапазонов движений среди всех роботов-гуманоидов в мире». Создатели робота заявили, что человек-оператор имеет «полный контроль даже над самыми сложными манипуляционными задачами». Робот, в частности, способен передвигаться по сложной местности, легко преодолевая препятствия из кирпичей.

Разработчики заявили, что Надя может быть полезна при тушении пожаров и ликвидации последствий стихийных бедствий.