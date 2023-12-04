Древний водный путь, соединяющий пирамиды, обнаружили из космоса

Загадку строительства пирамид удастся разгадать за счет открытия древнего рукава Нила. Об этом пишет IFLScience.

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Раньше рукав протекал через Гизу, но в итоге окончательно высох.

Открыть древний рукав Нила удалось доктору Эману Гонейму. Им были использованы данные радиолокационного спутника для того, чтобы изучить долины Нила из космоса.

Сведения прибора показали «невидимый мир информации под поверхностью».

Также стало известно, как работает технология. Так, радиолокационные волны проникают под землю и «подсвечивают» высохшее русло реки. Оно тянется через пустыню и сельскохозяйственные угодья.

Несуществующий водный путь от Файюма до Гизы проходит через несколько десятков разных пирамид.