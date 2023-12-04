Магнитная буря привела к «невероятному» цвету полярного сияния на Земле

Редкое оранжевое полярное сияние, которого «технически не должно быть», появилось в небе над Шотландией после того, как на Землю обрушилась солнечная буря. Об этом рассказал портал Live Science.

Фотограф Грэм Уиппс заметил «огненное» полярное сияние в небе над Абердинширом в Шотландии около 18:00 по тихоокеанскому времени 25 ноября. Оранжевый цвет проявился во время пика авроральной активности, рассказал фотограф.

Полярное сияние стало частью небольшой (класс G2) геомагнитной бури, вызванной быстро движущимся облаком намагниченной плазмы — корональным выбросом массы.

Два наиболее распространенных цвета полярного сияния — красный и зеленый, окраска связана с молекулами кислорода на разных высотах. Красные полярные сияния возникают на большей высоте, чем зеленые. Теоретически молекулы кислорода и азота могут приводить к слабым оранжевым сияниям при определенных условиях, отмечает Live Science.

«Однако даже когда это происходит, необычный цвет заглушается зеленым и красным, что делает оранжевое северное сияние практически невероятным», — подчеркнуло издание.

Оранжевые оттенки на фото Уиппса, по словам экспертов, вызваны смешением красного и зеленого. Это происходит только тогда, когда вертикальные полосы красных и зеленых полярных сияний идеально перекрываются.

Ранее мощная солнечная буря привела к появлению яркого северного сияния глубоко на юге США. Явление было замечено ранним утром 1 декабря на Среднем Западе, Северо-Востоке США и даже на юге — вплоть до Аризоны.