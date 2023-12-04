Россия запустит группировку спутников для обеспечения доступа в интернет

В России до 2030 года создадут низкоорбитальную группировку спутников для обеспечения доступа в интернет, сообщили в правительстве. Документ под названием «Стратегия развития отрасли связи до 2035 года» опубликован на сайте кабмина.

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«Создание российской низкоорбитальной спутниковой группировки, позволяющей обеспечить широкополосный доступ к сети «Интернет» в отдельных регионах Российской Федерации», – говорится в документе.

Также спутники призваны обеспечить связь с экстренными службами на территориях с отсутствующим или недостаточным покрытием сетями мобильной связи.

В правительстве предполагают, что первая очередь российской группировки космических аппаратов заработает до 2030 года.

29 ноября сообщалось, что Россия одобрила проект создания Лунной станции с Китаем. Москва и Пекин намерены вместе строить и осваивать космический объект на спутнике Земли.