Устройство для вызова осознанных снов выпустят в 2025 году

Стартап Prophetic планирует выпустить на рынок устройство Halo, которое позволит добиваться осознанных сновидений. Как сообщает Business Insider, инновационный гаджет должен появиться на рынке в 2025 году по цене от 1,5 до 2 тысяч долларов.

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Осознанное сновидение — это явление, при котором во время сна человек осознает это и получает возможность управлять сюжетом сна. По статистике около 70% людей испытывали это состояние хотя бы раз в жизни. Разработчики считают, что это осознанное сновидение позволяет более рационально использовать время, которое человек тратит на сон.

Компания Prophetic была основана 2023 году и получила поддержку со стороны венчурных фондов. Их продукт основан на исследованиях ученых Института Дондера в Нидерландах — они разработали способ вызова осознанных сновидений путем направления ультразвука на определенные области мозга. Механизм работы Halo дополнен нейросетью, которую обучили на данных ЭЭГ и МРТ. Это позволяет определить, когда пользователь находится в фазе быстрого сна и путем воздействия вызвать и стабилизировать осознанное сновидение.