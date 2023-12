ChatGPT выдает более подробные ответы за обещание чаевых

Предполагается, что причина увеличения длины ответа заключается в том, что ChatGPT предоставляет более подробное объяснение вопроса или добавляет к ответу дополнительный релевантный контент вместо того, чтобы просто комментировать заданный вопрос. Ранее уже было замечено, что добавив к вопросу «это очень важно для моей карьеры» («This is very important to my career») качество ответов ChatGPT и Llama также значительно улучшалось.