Культура «чаевых» распространена во многих англоязычных странах и регионах. Клиенты обычно платят чаевые поставщикам услуг в обмен на более качественные услуги. Программист Тея Фогель решил проверить влияние чаевых на качество ответов ChatGPT. Результаты своих экспериментов он опубликовал на платформе X (Twitter).

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Как оказалось, качество ответов ChatGPT заметно возрастает, если за выполнение задания предложить реальные деньги. Для тестирования был выбран GPT-4-1106-Preview. Программист отправил чат-боту запрос: «Можете ли вы показать мне простой код сети, использующий PyTorch?».

По умолчанию длина ответа нейросети составила 3024 символа. После обещания чаевых в размере $20, ChatGPT предоставил более развёрнутый ответ длиной 3223 символа, что на 6% превышает базовое значение.

А при обещании заплатить $200 ответ нейросети составлял уже 3360 символов (на 11% превысив базовый уровень), включая раздел, не упомянутый в исходном вопросе. А услышав фразу «Я не даю чаевые» количество символов в ответе стало на 2% ниже базового уровня – 2949 символов.