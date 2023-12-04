В Лесото нашли птичьи следы возрастом 200 млн лет

Ученые обнаружили на территории Лесото цепочку следов, оставленных трехпалой лапой, похожей на птичью. Находка вызвала большой резонанс в научном сообществе, так как ее возраст оценили в 200 млн лет – следы оказались на 60 миллионов лет старше древнейших известных окаменелостей птиц. По мнению исследователей, их оставило неизвестное существо, предположительно – динозавр.

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Птицы – одна из самых разнообразных групп животных на Земле, заявили палеонтологи из Университета Кейптауна, проводившие исследование. На данный момент на планете насчитывается около 10 тысяч видов пернатых. Но их ранняя эволюционная история остается неизвестной.

Самые древние известные останки птиц относятся к среднему и позднему юрскому периоду (150-160 млн лет назад). Единственным ископаемым образцом позднетриасовой эпохи (227-208 млн лет назад), который предположительно похож на птицу, является протоавис. Но ученые до сих пор не уверены, что это существо действительно относилось к птицам.

«В этом контексте все древние птицеподобные палеонтологические открытия жизненно важны для разгадки как происхождения птиц, так и эволюции динозавров», – отметили эксперты.

Таинственные следы обнаружили в четырех районах Лесото. Самым старым из них оказалось более 210 миллионов лет. Ученые предположили, что эти следы были оставлены ранними динозаврами и, возможно, даже ранними представителями птичьих. Но также вероятно, что они принадлежали другой рептилии, у которой развились трехпалые конечности.