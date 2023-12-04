Россия обновит свои спутники связи до 2030 года

Группировка российских спутников на геостационарных орбитах будет обновлена до 2030 года в рамках соответствующей государственной программы. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, сообщает ТАСС.

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«[В рамках реализации стратегии отрасли связи] будет обновлена государственная орбитальная группировка спутников на геостационарных орбитах», — сообщил вице-премьер на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Он уточнил, что для замены отслуживших свой срок спутников будут созданы и выведены на орбиту 19 космических аппаратов.

29 ноября сообщалось, что Россия одобрила проект создания Лунной станции с Китаем. Москва и Пекин намерены вместе строить и осваивать космический объект на спутнике Земли.