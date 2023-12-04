Воссоздана внешность древнего «человека-дракона» из Китая

Эксперты воссоздали внешность древнего человека, жившего на территории современного Китая 150 тысяч лет назад. Его отнесли к исчезнувшему виду Homo longi.

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Череп нашли возле реки Хэйлунцзян, название которой в переводе означает «река Черного Дракона». Поэтому гоминида неофициально обозначили как «человек-дракон».

Останки были найдены в 1933 году при строительстве моста. Но только в 2021 году ученые установили, что череп принадлежал представителю ранее неизвестного вида рода Homo.

Homo longi внешне не походил на анатомически современных людей. Он обладал огромной головой, квадратными глазницами, плоскими низкими скулами и огромными зубами. Тем не менее, ученые считают, что он был близким родичем Homo sapiens – более близким, чем неандертальцы.

Бразильский эксперт Сисеро Мораес в ходе эксперименты впервые воссоздал внешность «человека-дракона». Он создал цифровую модель черепа, основываясь на данных исследования 2021 года. Недостающие фрагменты он восполнил по образцу останков другого древнего человека – Homo erectus. Мягкие ткани были воссозданы по образцу современных людей и шимпанзе.

В результате у специалиста получился «анатомически согласованный» череп, основанный на объективных данных и надежных методах моделирования. Также он добавил некоторые художественные детали, такие как цвет кожи и волосы.

Расчеты показали, что окружность головы Homo longi составляла 65,1 сантиметра – больше, чем у всех остальных известных гоминидов. По мнению ученых, большой размер тела мог быть связан с адаптацией к морозной погоде региона, сообщает Ortog Online.