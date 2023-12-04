Мишустин назвал сроки завершения покрытия 5G большей части России

Покрытие сетями связи формата 5G до 2030 года будет обеспечено на территориях страны, где проживает 60% населения России, заявил премьер-министр Михаила Мишустина.

Средняя скорость мобильного интернета составит не менее 125 Мбит/с, передает ТАСС слова премьера.

Также глава правительства подчеркнул, что базовые станции стандарта 5G должны быть во всех городах, где проживают более 100 тыс. человек, но только с отечественным оборудованием.

Для этого утверждена стратегия развития отрасли связи до 2035 года, сообщил Мишустин.