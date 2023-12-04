Треть пользователей интернета в России применяют нейросети

Треть активных пользователей интернета в России применяют нейросети для создания изображений, такое же количество жителей РФ применяли нейросети для создания текстов. Об этом говорится в исследовании "Яндекса" со ссылкой на данные собственного сервиса "Нейростат".
Согласно представленным данным, знание о генеративных языковых моделях за август - ноябрь этого года практически не изменилось. Так, в конце лета о них слышали 57% участников опроса, а осенью - 58%.
"При этом число интернет-пользователей, которые пробовали создавать тексты с помощью нейросетей, увеличилось с 24% до 31%", - сказано в исследовании.
При этом о знании нейросетей для создания изображений в августе 2023 года заявили 73% опрошенных, а в ноябре - 75%.
"Количество пользователей, которые применяют такие нейросети, также выросло - с 26% до 31%", - говорится в результатах опроса.
Согласно данным, опубликованным на сайте "Нейростата", в настоящее время слово "нейросеть" встречается в запросах примерно так же часто, как "фитнес", "психолог" или "пиво".
"Яндекс" запустил "Нейростат" в начале 2023 года для сбора статистических данных по внедрению нейросетей в жизнь россиян. Данные будут обновляться раз в три месяца. Исследование основано на результатах опроса активных интернет-пользователей в России в возрасте 18-45 лет за август-ноябрь 2023 года. В исследовании приняли участие свыше 1 тыс. человек.