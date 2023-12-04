Треть пользователей интернета в России применяют нейросети

Треть активных пользователей интернета в России применяют нейросети для создания изображений, такое же количество жителей РФ применяли нейросети для создания текстов. Об этом говорится в исследовании "Яндекса" со ссылкой на данные собственного сервиса "Нейростат".

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Согласно представленным данным, знание о генеративных языковых моделях за август - ноябрь этого года практически не изменилось. Так, в конце лета о них слышали 57% участников опроса, а осенью - 58%.

"При этом число интернет-пользователей, которые пробовали создавать тексты с помощью нейросетей, увеличилось с 24% до 31%", - сказано в исследовании.

При этом о знании нейросетей для создания изображений в августе 2023 года заявили 73% опрошенных, а в ноябре - 75%.

"Количество пользователей, которые применяют такие нейросети, также выросло - с 26% до 31%", - говорится в результатах опроса.

Согласно данным, опубликованным на сайте "Нейростата", в настоящее время слово "нейросеть" встречается в запросах примерно так же часто, как "фитнес", "психолог" или "пиво".