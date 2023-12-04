«Чудо-минерал» со дна океана оказался ключом к охлаждению Земли

Геологи из Соединенных Штатов установили, что появление залежей морского глинистого минерала смектита связано с длительными периодами оледенения, а также похолодания климата Земли за последние полмиллиарда лет. Об этом проинформировала пресс-служба Массачусетского технологического института (MIT).

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Этот минерал может активно поглощать углекислый газ. По мнению ученых, образование крупных залежей смектита было одним из главных факторов, вызывавших похолодания на Земле. При этом последний эпизод появления достаточно крупных залежей минералов мог быть около трех-пяти миллионов лет назад, когда начался четвертичный ледниковый период.

Исследование ученых показало, что эпизоды накопления смектитов на дне Мирового океана в последние 500 млн лет послужили одной из причин начала длительных периодов оледенения и похолодания климата.