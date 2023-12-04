В Бразилии единогласно приняли сгенерированный ChatGPT закон

В бразильском городе приняли закон, который сгенерировал ChatGPT, пишет Associated Press (AP). Депутат Рамиро Росарио попросил чат-бота составить законопроект, чтобы в Порту-Алегри не брали деньги с людей за счетчики воды, которые украли. Затем он представил этот проект коллегам без изменений. Депутаты не знали, кто истинный автор документа.

Об авторстве ChatGPT Росарио сообщил советникам, мэру и населению только после того, как закон был единогласно принят городским Советом, состоящим из 36 членов. Депутат заявил, что намеренно никому ничего не сказал, чтобы не нарушать чистоту эксперимента. В интервью агентству он предположил, что, если бы люди узнали истину, закон бы не одобрили.