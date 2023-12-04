Исследователям удалось заставить ChatGPT выдать часть данных, которые использовались для обучения. Специалисты просто предлагали чат-боту повторять слова «poem», «company», «send», «make» и «part» до бесконечности.

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Как уточняют эксперты в опубликованном отчёте (PDF), когда ChatGPT попросили бесконечно повторять слово «poem», после нескольких сотен попыток бот начал генерировать бессмысленные данные, часть которых явно относилась к процессу его обучения.

Например, среди вытащенных сведений можно было найти подпись электронной почты конкретного человека, а также другую контактную информацию.

Специалисты выяснили, что некоторые слова гораздо лучше подходят для извлечения данных обучения. Например, при бесконечном повторении слова «company» ChatGPT выдаст такие сведения в 164 чаще, чем при повторении, например, слова «know».

В результате исследователям удалось вытащить персональные данные десятков пользователей, откровенный контент (при повторении аббревиатуры NSFW), абзацы книг и стихов (при использовании слов «book» и «poem»), а также уникальные URL, идентификаторы пользователей, биткоин-адреса и даже программный код.

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