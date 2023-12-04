Xiaomi представила моющий робот-пылесос с лезвиями и док-станцией за 4 699 юаней
Китайская компания Xiaomi представила продвинутый робот-пылесос Mijia All-in-One Sweep and Mop Robot M30 Pro со встроенными лезвиями для обрезки волос, которые часто наматываются на щетки гаджета.
До 75 дней – автономная работа робота. Устройство самостоятельно чистит щетки, меняет воду и опустошает мусорный бачок. Если подключить док-станцию к водопроводу, то вода будет меняться автоматически.
Робот поддерживает влажную уборку с подогревом воды, чтобы качественно удалять различные пятна. Тряпки вращаются и высыхают сами, а когда идет уборка ковров, они поднимаются, чтобы не испачкать ковровую поверхность.
Один заряд пылесоса позволяет убрать помещение площадью до 240 м². У робота лазерная навигация и 4-литровый объем бачка. Модель распознает до 55 разных типов предметов.
Стоимость новинки от Xiaomi составляет 4 699 юаней (почти 59 000 рублей). В настоящее время такого робота можно приобрести в КНР. Пока нет информации о мировом релизе.